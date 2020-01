Frontale sulla Statale. Tragedia sfiorata FOTO

Un residente della zona non ha avuto problemi nell’esprimere il proprio disappunto nei confronti di chi presta troppa poca attenzione alla viabilità e alla sicurezza propria e degli altri. “Se mi metto un giorno a filmare quanti scambiano questo tratto della statale per il far west scrivo un’enciclopedia – ha detto – non è possibile che per non fare 500 mt di strada in auto e sfruttare la rotonda si debba bloccare tutti e rischiare la vita. Non si può passare di qui tranquilli perché c’è chi fa inversione, chi pensa di guidare la formula uno, chi sta al cellulare. Non ci sono parole”. Difficile dargli torto.