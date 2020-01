Raid al parco Brumer, la Lega condanna

“La memoria, tramandata e raccontata ogni giorno in modo oggettivo – continua la nota del Carroccio – deve ammonire le nostre comunità affinché ciò non accada più. Negli ultimi anni, infatti, stiamo assistendo a una recrudescenza dell’antisemitismo in Europa sotto la spinta soprattutto del fanatismo antigiudaico dell’islamismo politico e della sinistra radicale, come testimoniato dai massimi osservatori del fenomeno, e della destra estrema. È per questo che crediamo che la scuola e la cultura in generale possano fare molto di più, ogni giorno, per ricordare tutte le tragedie del XX secolo, dettate dal fanatismo ideologico o religioso, nella loro essenza più vera”.