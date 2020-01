Vandali contro l’omaggio alle vittime dell’olocausto

La corona vandalizzata sarà sostituita con un’altra. Non è la prima volta che un gesto così grave accade in quel parco. Già in passato gli omaggi ai Brumer sono finiti nel mirino di vandali che agiscono di notte (leggi qui). “L’allarme che lancio è che non siamo di fronte al primo, ma al secondo episodio in due anni – ha commentato il sindaco Matteo Gozzoli – e non ricordo gesti simili quando il parco non era intitolato ai Brumer. La nostra comunità, sono certo, rifiuterà e si opporrà a questo clima di odio e di rigurgiti antisemiti che purtroppo sono all’ordine del giorno a livello nazionale”. A questo link il commento della Lega di Cesenatico.