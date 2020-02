Una pagina per ritrovare Mattia

Find Mattia, questa la pagina Instagram che gli amici di Mattia Fiaschini hanno realizzato per accelerare le ricerche del 24enne di Cesenatico, scomparso in Australia. Di Mattia Fiaschini non si hanno più notizie da giovedì 30 gennaio.

Intanto il padre di Mattia, che alcune ora fa ha lanciato il suo appello su Facebook, ha spiegato che sta partendo per l’Australia , per seguire da vicino le ricerche del figlio.

Mattia, esperto di trekking, si trova in Australia, a Sidney, per working holiday e sarebbe dovuto tornare in Italia a marzo.

“Ho sentito per messaggio Mattia mercoledì pomeriggio, ed era appena entrato nei sentieri delle Blue Mountains – racconta un amico – Solitamente segue questa sua passione in compagnia di amici, ma mercoledì aveva deciso di andare da solo. Probabilmente Mattia, essendo una zona che è stata interessata da incendi, ha cambiato sentiero e ha perso l’orientamento. Si tratta infatti di una zona dove non prende il cellulare”.

Le ricerche del 24enne sono seguite dalle forze di ricerca australiane e riprenderanno tra poche ore.