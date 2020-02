Trovato il corpo di Mattia Fiaschini

Solo il riconoscimento dei genitori potrà dare la certezza che il corpo ritrovato ai piedi della roccia a Hanging Rock è quello di Mattia Fiaschini. In ogni caso da un primo esame visivo del corpo pare non esserci dubbio, infatti l’ambasciata italiana in Australia ha avvertito le forze dell’ordine italiane per avviare le procedure del caso.

Il corpo del giovane è stato ritrovato dalla polizia del New South Wales alle 14.30 (ora australiana) nei pressi del Baltzer Lookout Point vicino a Blackheat nelle Blues Mountains, a circa 2 ore da Sydney. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto sembra che Mattia sia probabilmente scivolato o caduto.

Del 24enne di Cesenatico non si avevano più notizie da giovedì 30 gennaio. Mattia Fiaschini si trovava a Sydney per un working holiday e sarebbe dovuto tornare in Italia a marzo. Era considerato un esperto di escursioni con alle spalle anche scalate importanti a livello internazionale. Il giovane è residente a Cesenatico, dove abita la sua famiglia.

Secondo quanto spiega la polizia australiana, mercoledì 29 gennaio il ragazzo aveva iniziato un’escursione in solitaria per raggiungere le Blue Mountains e da allora non si avevano più sue notizie. Quando giovedì non si è presentato al lavoro è scattato l’allarme. Le ricerche – nella zona non c’è ricezione per il cellulare – dopo tre giorni hanno dato la tragica notizia.