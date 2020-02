Il ricordo commovente del padre di Mattia

“Due mesi fa, in un giornata soleggiata a Sidney, ero tra le ultime in una lunga fila per prendere l’autobus nella stazione di Bondi Junction. All’improvviso è arrivato un omone grosso e rivolgendosi alla fila ha detto ‘chi vuole venire con me in taxi, mi segua’. Tutti l’hanno guardato con sospetto tranne me e un altro ragazzo che, felici di avere saltato la coda, abbiamo seguito il nostro salvatore…”.



“Io e il ragazzo siamo saliti e quando siamo partiti il signore che ci aveva invitato sul taxi ci ha chiesto i nostri nomi. Il ragazzo si è presentato come Mattia e io subito gli ho chiesto se era italiano. Lui annuì. Mi ha poi raccontato che lavorava in un ristorante a Sidney, che faceva surf, che viaggiava con lo zaino alle spalle e che Byron Bay era un posto molto carino e pieno di artisti. Io gli ho raccontato del mio legame speciale con la Romagna e i romagnoli, della mia migliore amica che è di Milano Marittima e che ho trascorso alcuni giorni al mare a Cesenatico”.

Il racconto continua: “Poi gli ho detto: ‘tra tutti quelli in fila gli unici due che subito hanno accettato l’invito sul taxi eravamo noi italiani. E ci siamo messi a ridere…’. Malgrado la differenza di età, potevamo andare avanti a parlare per ore, ma siamo arrivati alla destinazione e ci siamo salutati. Mattia sembrava ancora più giovane della sua età, ma maturo e con tante esperienze. Quando sono tornata a casa ho raccontato di lui alla mia famiglia e quando sono tornata in Italia ai miei amici. Lui aveva qualcosa di bello che toccava il cuore. Forse era il suo sorriso, la sua simpatia, forse la sua aura da curioso o forse quella innocenza che si avvertiva. Aveva una bellezza che non apparteneva allo squallore di questo mondo e forse per questo che se ne doveva andare”.