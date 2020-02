I funerali di Steven Babbi LE FOTO

“Steven è stato un dono per noi e per la collettività. Era talmente pieno d’amore che se n’è andato il giorno di San Valentino – è il messaggio di un rappresentante della Siropack – E’ stato un esempio per tutti noi”.

E anche il fratello di Steven è intervenuto durante la messa: “Steven non ha mai mostrato il suo dolore agli altri, ma ha sempre pensato di aiutare tutti. Vi chiedo di prendere esempio da lui. E’ arrivato dove nessuno sarebbe mai arrivato. La vita è sempre stata un sussistere, una lotta contro i dolori ma non si è mai fermato. Non è mai caduto. Nella sua mente non esisteva arrendersi. Si gustava ogni secondo della vita e le forze che emanava erano sorprendenti. Ciò che sono lo devo a lui. Quando Steven ha fatto l’ultimo respiro ero con lui, eravamo io e lui e lo voglio ricordare col pollice in su”.