I funerali di Mattia Fiaschini LE FOTO

Una folla di gente commossa ha partecipato ai funerali di Mattia Fiaschini nella chiesa di San Giacomo sul porto canale di Cesenatico. Il 24 enne scomparso cadendo in un dirupo durante un’escursione nelle Blue Mountains in Australia.

La santa messa celebrata da don Gian Piero Casadei ha ricordato “la voglia pazza di vita che aveva Mattia, ma che ha dovuto fare i conti con una morte inaspettata. La morte non cancellerà il ricordo di Mattia dal nostro cuore e nel suo ricordo dovremo avere voglia di vivere”.

Toccante il ricordo del fratello: “Sono grato di essere stato suo fratello e in questi giorni ho capito quante erano le persone che lo amavano e gli volevano bene”. Poi il ricordo di un amico: “E’ stato lui a trasmettermi la passione per i viaggi e quando ero con lui, anche in situazioni complicate, riusciva a trasmettermi tranquillità e serenità”.

Infine il babbo Rudy che ha fatto ascoltare un messaggio vocale che Mattia gli aveva inviato a Capodanno: “Buon anno Rudy, buon anno!”. Una gioia di vivere che Mattia era riuscito a trasmettere con poche parole: “Questo viaggio in Australia avevamo pensato di farlo in modo diverso – ha detto il padre nel suo ricordo – Ognuno di noi ha il suo destino, Mattia ha inseguito i suoi sogni e ha girato il mondo. Gli dicevo sempre: ‘stai attento’ e lui mi ha sempre risposto: ‘ma chi non insegue i propri sogni che vita fa?’. Voglio immaginare che sia partito per un lungo viaggio per fare trekking e a tutti i giovani e non che oggi sono venuti a salutare Mattia dico: inseguite i vostri sogni, siate felici e io in voi vedrò Mattia”.

Poi il corteo ha raggiunto piazza Ciceruacchio come a ricreare una piccola Sidney, quella “città cosmopolita e variopinta che mi ha ospitato in questi giorni”, ha spiegato il padre.