Le 4 cose da fare per pulire la barca

Il primo consiglio per pulire la propria barca è quello di usare solo prodotti specifici e non quelli generici che usiamo in casa. Il motivo è semplice: quelli generici rischiano di corrodere e rovinare le superfici che andremo a pulire. Con i prodotti specifici in vendita a Nautica e Pesca a Cesenatico, non si corre questo rischio. Inoltre i prodotti per la pulizia in vendita negli scaffali di via Caboto 11 sono studiati per avere un basso impatto ambientale.

Ecco i prodotti per pulire le superfici e non inquinare l’ambiente.