Lo schiaffo di Bernieri a Buda

E ancora la delega ai lavori pubblici. “Quando l’ex assessore Antonio Tavani si dimise la delega ai lavori pubblici andò a Lina Amormino – continua Bernieri – Dall’inizio della legislatura lavoravo gomito a gomito con questo settore, ma nonostante questo il sindaco decise di non affidarmi questa delega. Durante la legislatura non mi sono mai sentito preso in considerazione dal sindaco nonostante gli 800mila euro portati a Cesenatico dal Feamp e dal recupero di 100mila euro dall’evasione fiscale. Ho ricevuto molti più apprezzamenti dall’apposizione”.

“Sono stato attaccato dalla Lega per avere istituito i lavori socialmente utili per i migranti. Buda mi chiede di non rispondere e io lo assecondai. Per questo alle amministrative del 2021 dove ci sarà la Lega, io non ci sarò. Non posso stare con chi ci ha mandato a casa. Per le prossime elezioni non ho ancora deciso nulla. In consiglio comunale voto tutti quei progetti utili per Cesenatico, anche se si tratta di proposte del mio avversario politico. Credo infatti che la politica si debba fare in questo modo, lavorando per il bene pubblico”.