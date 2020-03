Coronavirus a Cesenatico, l’appello del sindaco

Nuova nota del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli dopo l’annuncio del primo caso di Coronavirus a Cesenatico (leggi qui) “La situazione d’emergenza – scrive il primo cittadino – richiede un netto cambio delle nostre abitudini, cosa che purtroppo ancora non è avvenuta. Da questa mattina sono al lavoro per interpretare i contenuti del nuovo Dpcm e mi sto confrontando con i colleghi Sindaci degli altri Comuni, con le Forze dell’ordine e con Ausl per come organizzare al meglio la risposta.

Dobbiamo essere consapevoli che tutto deve partire da noi, dal nostro stile di vita che va cambiato se vogliamo che il nostro sistema sanitario non vada in crisi. Anche la Polizia Locale di Cesenatico è la lavoro in una logica collaborativa per far rispettare le norme. Per questi motivi da domani abbiamo scelto di sospendere precauzionalmente le attività della piscina comunale, palestre pubbliche e palazzetto dello sport, centri tennis”.

“Sui servizi privati – aggiunge – attendiamo dalla Regione riscontri sull’eventuale ordinanza di chiusura delle palestre private e dei centri ricreativi che vi comunicheremo tempestivamente. Si conferma che è possibile accedere ai territori provinciali citati all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo per motivi di lavoro. Qui la nota esplicativa del Ministero dei Trasporti: https://bit.ly/337jokP“.