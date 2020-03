Bar e ristoranti chiusi dalle 18. Ordine della Regione

foto wikipedia

“Abbiamo una crescita importante dei contagi – ha esordito il premier – dei ricoverati in terapia intensiva e dei morti purtroppo. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Sto per firmare il provvedimento #iorestoacasa. Tutta Italia sarà zona protetta. Da evitare su tutto il territorio spostamenti a meno che non siano motivati da comprovate esigenze di lavoro o per motivi di salute. Prevedo il divieto di assembramenti all’aperto in locali aperti al pubblico. L’obiettivo è proteggere noi e le persone più vulnerabili. Saranno estese le misure già previste in Lombardia e in 14 province. Queste misure sono previste nel decreto e entrano in vigore da domani, 10 marzo. Ho sentito poco fa Bonaccini a nome della conferenza delle regioni per il coordinamento”.

SPOSTAMENTI Continua la prassi dell’autocertificazione per chi si sposta e il monito di dichiarare il vero per non incappare in reati. A QUESTO LINK SI PUO’ SCARICARE IL DOCUMENTO PREVISTO DALL’INTERNO

SCUOLE Sospensione in tutte le scuole di ordine e grado e università, in tutta la penisole e isole fino al 3 aprile.