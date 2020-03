Italia zona protetta, cosa cambia per Cesenatico

Cosa cambia per Cesenatico in questa emergenza? La grande premessa è duplice. Le misure del Governo sono fatte per limitare gli spostamenti per evitare la diffusione del Coronavirus. L’altra premessa è che stiamo cercando come redazione di far chiarezza in quello che si può fare e che è meglio evitare nella nostra quotidianità. Come comprensibile la situazione è in continuo divenire.

Il decreto “iorestoacasa”, che come detto dal premier Conte sarà efficace da domani 10 marzo, dispone che nel proprio Comune di residenza si possa circolare, ma per spostarsi è necessaria un’autocertificazione che spieghi i motivi dello spostamento. I motivi consentiti sono per lavoro, per salute, per motivi di stretta necessità. A QUESTO LINK SI PUO’ SCARICARE IL DOCUMENTO DELL’INTERNO PER GLI SPOSTAMENTI TRA PROVINCE. Attenzione, nelle autocertificazioni va comunicato il vero per non essere denunciati.

Si può circolare nel proprio Comune, ma l’invito è quello di restare a casa e spostarsi solo per motivi necessari quindi per, lo ripetiamo, lavoro, salute o per approvvigionamento di cibo e acqua. Si può percorrere la strada in auto.

Quando si transita in pubblico a piedi perché non se ne può fare a meno si deve tenere una distanza di almeno un metro e mezzo da altri. Va evitato di formare gruppi di persone in luoghi pubblici e privati perché favoriscono il contagio.

Inoltre le attività di ristorazione come bar e ristoranti, da quanto appreso da fonti autorevoli devono chiudere dalle 18 alle 6 del mattino.

Inoltre tutte le scuole di ogni ordine e grado e le università sono sospese fino al 3 aprile

Queste disposizioni sono valide almeno fino al 3 aprile.