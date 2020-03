L’URP si rifà il look

Ha aperto le porte nella mattina di oggi (lunedì 9 marzo) il nuovo ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Comune di Cesenatico. La nuova sede, completamente rinnovata, con spazi più ampi e arredi nuovi ha il carattere di uno sportello polifunzionale che offre servizi diversificati e dedicati.

I cittadini che si rivolgono all’URP saranno indirizzati al punto accoglienza e informazioni che riceve, orienta, informa a seconda della richiesta. Sono presenti 10 postazioni (di cui 1 postazione web in fase di programmazione a uso e consumo degli utenti), in un unico grande ambiente, in grado di erogare numerosi servizi comunali; inoltre è disponibile uno spazio per l’attesa del proprio turno.

I principali servizi che verranno erogati dagli sportelli polifunzionali saranno la ricezione di documenti cartacei da protocollare (è confermato il servizio di protocollazione immediata con rilascio ricevuta), la gestione delle segnalazioni telefoniche e di front office con il supporto della nuova piattaforma Comuni-Chiamo, la ricezione e protocollazione “comunicazioni di ospitalità” e “cessioni di fabbricato”, la consegna cartelle Equitalia e atti giudiziari; ancora, il rilascio dei contrassegni sosta e circolazione per disabili, il rilascio dei Bollini Rosa, la gestione degli oggetti smarriti/rinvenuti (verbali di rinvenimento, restituzione documenti ai proprietari se reperibili, consegna periodica oggetti rinvenuti a economato); l’inserimento delle richieste di allerta ricevute allo sportello o via mail, sulla piattaforma Alert System; verrà inoltre fornito supporto al cittadino per istanze da completare on line e con l’utilizzo di spid.

Tra le novità è prevista la gestione dell’agenda degli appuntamenti per sportelli specialistici interni ed esterni. Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, infatti, sono attivi gli uffici specialistici TARI e Pubblicità e Affissioni che saranno aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13, martedì dalle 15.30 alle 17, venerdì dalle 8.30 alle 13.

Per chi vorrà da lunedì 30 marzo sarà possibile incontrare gli operatori del servizio scuola e infanzia che forniranno informazioni e supporto nella compilazione on line dei bandi pubblicati (come quelli dedicati all’iscrizione al centro estivo…). È, infine, confermata l’apertura dell’ufficio esterno del Centro Stranieri il giovedì dalle 9 alle 13 e l’ufficio esterno di Acer il primo e il terzo venerdì del mese (servizio al momento sospeso per emergenza Coronavirus).

“Abbiamo deciso di rinnovare completamente l’Ufficio Relazione con il Pubblico, ampliandolo sia dal punto di vista degli spazi sia, soprattutto dal punto di vista dei servizi offerti – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – L’intento è quello di offrire alla città uno sportello polifunzionale che possa rispondere ad un maggior numero di richieste ed esigenze differenti. Un lavoro di programmazione durato mesi che ha coinvolto molti settori e operatori. Ringrazio tutti i servizi coinvolti per aver accettato la sfida di cambiare le proprie abitudini lavorative in un’ottica di miglioramento e semplificazione amministrativa. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza, poiché ci vorrà qualche settimana per “entrare a regime”, soprattutto in questo momento di emergenza, in cui la situazione da gestire è più complessa. Siamo convinti questa intrapresa sia la strada giusta per agevolare e venire incontro alle esigenze degli utenti”.

Al momento sono in vigore le nuove norme per contenere l’emergenza Coronavirus, ecco i nuovi orari.