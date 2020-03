Coronavirus: scattano le prime denunce

Nella serata di martedì 10 marzo a Longiano, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno denunciato, in ottemperanza alle disposizioni del dpcm del 9 marzo 2020 per il contenimento del Coronavirus, un 23enne residente a Savignano sul Rubicone e un 18enne residente a Longiano. I due sono stati controllati in via Papa Giovanni XXIII a bordo di un’autovettura condotta dal 23enne, e alla richiesta di giustificare il loro spostamento, non hanno fornito motivazioni comprese tra quelle indicate dal decreto ministeriale. I due giovani infatti hanno riferito di avere trascorso la serata a casa di un’altra persona residente in Savignano sul Rubicone. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 12 pattuglie dell’Arma, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere reati in genere, nonchè per verificare la corretta attuazione e il rispetto della normativa vigente ed emanata per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.