Fioccano denunce dei carabinieri. “Portavo cibo ai gatti”

Nelle giornate del 13,14 e 15 marzo 2020, i carabinieri di Cesenatico ha posto in essere accurati controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni del dpcm del 9 marzo 2020, procedendo a denunciare 18 persone. Già ieri un gruppo di ciclisti è finito nella rete dei controlli, ma non sono gli unici a non resistere al richiamo dell’aria aperta, anche se non ciclisti. I carabinieri ricordano che i servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 12 pattuglie dell’arma, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere tempestivamente reati in genere, nonche’ per verificare la corretta attuazione ed il rispetto della normativa vigente ed emanata per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffudione del covid-19.

Ecco l’elenco dei denunciati che riguardano il territorio di Cesenatico. Suscita riflessione la denuncia per una una donna di sessantanni di Cesenatico mentre, alle ore 02 del 15 marzo, a bordo della propria autovettura, transitava in viale Mazzini. Alla richiesta di giustificare il proprio spostamento, non ha fornito motivazioni ricomprese tra quelle indicate dal decreto, in quanto era uscita per portare cibo ai gatti randagi.

All’elenco si aggiungono due cittadini del Bangladesh di venticinque e trenta anni, entrambi residenti a Cesenatico, i quali, controllati da militari mentre erano seduti su una panchina, in viale Carducci, alla richiesta di giustificare il proprio spostamento non fornivano motivazioni ricomprese tra quelle autorizzate.

Nella rete è finito un ventinovenne cittadino tunisino, residente a Cesenatico, già noto alle forze dell’ordine, il quale, controllato vicino all’hotel Derby, in stato di abbandono ha cercato di sfuggire al controllo. L’uomo è risultato privo del permesso di soggiorno e, alla richiesta di giustificare la sua presenza in quel luogo, non ha forniva alcuna motivazione tra quelle permesse. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché irregolare sul territorio.

Non manca un quarantaduenne di Cesenatico, il quale è stato controllato da militari della stazione di Gambettola nel mentre percorreva quella via pascoli in sella alla propria bicicletta e, alla richiesta di giustificare il proprio spostamento, non forniva motivazioni ricomprese tra quelle indicate dal dpcm del 9 marzo 2020.

Infine sono stati denunciati un quarantaquattrenne di Cesenatico e un trentaquatrenne di Cesena, controllati da personale della stazione di Cesenatico su viale Carducci, alla guida delle proprie autovetture, alla richiesta di giustificare il proprio spostamento in quel luogo, non fornivano motivazioni ricomprese tra quelle indicate dal governo.