La spiaggia di Cesenatico surreale VIDEO

Un’atmosfera surreale per la spiaggia di Cesenatico. La domenica di sole, in casi come questi, è una condizione a doppio taglio. Innegabile che se non ci fosse stato il virus in giro ci saremmo svegliati in mattinata con la voglia di un aperitivo d’estate a Cesenatico. A quanto pare cesenaticensi e non solo stringono i denti (e non solo) e hanno evitato di accalcarsi anche sul portocanale come dimostrato dal nostro video. Atmosfera stralunata. Pochissimi in giro, neanche dieci persone nel sopralluogo fatto in chilometri di strada. Viale Carducci sembrava il set di un videogioco surreale.

Tesi confermata anche dal sindaco Matteo Gozzoli: “Pochissime persone nonostante la bella giornata di sole. In tanti oggi mi avete segnalato persone a me e alle forze dell’ordine la presenza di persone in spiaggia o nei luoghi pubblici.

I controlli effettuati, hanno accertato che, quasi sempre, si trattava di persone in passeggiata o in allenamento all’aria aperta ma non si sono registrati assembramenti”.