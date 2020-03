Un gesto che vale molto

Le avevano ordinate da Adria Bandiere, ma quando sono andati a saldare il conto delle mascherine, ecco la sorpresa. “Ve le regaliamo” si sono sentiti rispondere i ragazzi della Protezione Civile di Cesenatico. Un gesto che nel periodo in cui stiamo vivendo assume un significato molto importante. Infatti le mascherine utilizzabili sono indirizzate in prima istanza agli ospedali, così la Prociv si è attrezzata per averle a disposizione senza aspettare che venissero fornite.

Da giorni, le divise gialle sono impegnate nell’aiuto a over 65 che sono soli e che non possono recarsi al supermercato per le scorte di cibo o che comunque preferiscono non uscire di casa per evitare un possibile contagio. Grazie alle segnalazioni ricevute dai servizi sociali di Cesenatico, c’è qualcuno che pensa a loro e che ha le scorte di mascherine.

“Ringraziamo pubblicamente Adria Bandiere – ha detto Maurizio Manzi del Radiosoccorso Cesenatico Protezione Civile – per il bel gesto che ha dimostrato e che non andrà sprecato”.