Cesenatico: tre nuovi casi

“Come ci aspettavamo da tempo siamo nel picco dell’epidemia. Ci sono tre nuovi casi di positività dal coronavirus. Quindi con i casi aggiornati a ieri siamo a quota cinque”. Lo ha comunicato il sindaco Matteo Gozzoli.

A comunicarlo l’Ausl dipartimento igiene pubblica. “Si tratta di un ragazzo di 26 anni, una signora di 55 anni e una signora di 83 anni. I primi due sono in buone condizioni in isolamento in casa mentre la signora è ricoverata in ospedale. A loro i miei auguri di pronta guarigione. I nuovi tre casi si aggiungono ai due già risultati positivi nei giorni scorsi.

In provincia sono stati superati i 211 casi di positività“. Il messaggio del sindaco è proseguito ricordando di mantenere la massima attenzione e di uscire solo ed esclusivamente in casi di emergenza. “Non possiamo essere tutti i giorni al parco o in spiaggia, non scambiamo il consentito con il liberalizzato” e ha ribadito di “non toccare panchine e attrezzi ginnici che sono in città in quanto possono essere elementi di contagio e chi lo fa deve lavarsi subito le mani”.

Una nota positiva, un aiuto per quanti tengono alla propria forma fisica arriva dalla campionessa del ciclismo Dalia Muccioli. “Pubblicherà nei profili social del Comune di Cesenatico dei video da fare per tutti – ha detto il sindaco – e se uno sportivo del suo rango sceglie di rimanere a casa dando questo esempio lo possiamo fare anche noi che non siamo atleti”.

LE FOCARINE. “La focarina – ha aggiunto – è un evento e quindi non è possibile realizzarla. La norma non si esprime su queste attività, è ovvio, ma non si può fare. Le focarine classiche come quella della Croce Rossa in Ppiazza delle Conserve è stata annullata”.

CHI VIENE DALL’ESTERO. “Dal 17 marzo notte, il governo ha emanato un nuovo decreto per chi torna in Italia dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto. C’è l’obbligo per chi torna in Italia, nessuno escluso, di auto mettersi in quarantena e di comunicarlo all’Ausl. La mail è prevenzione.ce@auslromagna.it e serve per comunicare obbligatoriamente il proprio rientro in Italia”.

Inoltre il sindaco ha sollecitato a non chiedere i nomi o professioni dei contagiati perché ci pensa l’Ausl ad avvertire chi è a rischio contagio. Infine in merito alla pulizia delle strade si ribadisce che la misura non è accertata come provvedimento contro l’espandersi del virus. Ovvio prosegue la pulizia delle strade come da consuetudine”.

In conclusione: “Uscite il meno possibile evitate contatti con le persone, andiamo incontro al periodo più critico, quello del picco e non possiamo dare nulla per scontato, ogni giorno in casa è un giorno guadagnato nella lotta al virus. Forza e coraggio, la battaglia è tosta, ma se continuiamo così daremo tempo alla nostra sanità per affrontare la pandemia”.