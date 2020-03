Coronavirus, al Bufalini 47 posti letto in più: personale in arrivo dal Marconi di Cesenatico. In Emilia-Romagna sono stati allestiti 218 posti letto aggiuntivi per i pazienti colpiti da Coronavirus.

Anche l’ospedale Bufalini di Cesena si attrezza per affrontare l’emergenza con 47 posti letto in più, 17 per la terapia intensiva. Il nuovo reparto allestito, dedicato ai pazienti affetti dal virus, si trova al quarto piano dell’ala ospedaliera.