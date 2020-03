Coronavirus: i casi salgono a 7

Nuovo aggiornamento del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, sull’emergenza Coronavirus. A Cesenatico un nuovo caso positività per una signora di 88 anni ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. A Cesenatico quindi le persone risultate positive al Coravirus diventano 7. Qui gli altri casi.

I casi a Cesenatico. Si tratta di un uomo di 56 anni che si trova in isolamento all’interno della propria abitazione; un ragazzo di 26 anni e una signora di 55 anni in buone condizioni di salute e in isolamento in casa; una signora di 83 anni ricoverata in ospedale; una donna di 45 anni che presenta un quadro di salute non critico e si trova attualmente nella sua abitazione in isolamento e un uomo di 52 anni che in questo momento è isolato nella propria abitazione e presenta buone condizioni di salute.

Il sindaco informa poi sulla nuova ordinanza firmata dal presidente regionale, Stefano Bonaccini, che prevede la chiusura dei cimiteri comunali; ad esclusione di farmacie e parafarmacie sono chiusi i supermecati; sospesi mercati e fiere. L’ordinanza entra in vigore da domani (domenica 22 marzo) fino al 3 aprile.

Attività motorie solo nei pressi della propria abitazione, parchi comunali chiusi. Il primo cittadino chiede massima collaborazione e termina l’aggiornamento con: “Rimanete a casa”.