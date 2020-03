Coronavirus: salgono a 10 i casi di positività

Tre nuovi casi di Coronavirus a Cesenatico. Si tratta di una donna di 26 anni, una donna di 50 anni e un uomo di 48 anni, tutti in isolamento nella loro abitazione. Al momento quindi a Cesenatico sono 10 i casi accertati di positività: 8 si trovano in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverati in ospedale.

Il sindaco fa poi il punto della situazione a Cesenatico, in particolare sulla “buona risposta” alle norme che stanno avendo i cittadini. “Continuiamo così e cerchiamo di avere un occhio di riguardo per i nostri anziani. Dove possibile aiutiamoli, andiamo a fare la spesa per loro”.

Poi un accenno alla stagione estiva alle porte: “Stiamo uniti, adesso cerchiamo di far fronte a questa emergenza sanitaria, poi troveremo la soluzione insieme allo Stato e alla Regione”.

E’ di poche ore fa anche la notizia del primo medico, in servizio nel Reparto di Medicina d’Urgenza, dell’ospedale Bufalini di Cesena, risultato positivo al Coronavirus.