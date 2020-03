Protezione Civile al lavoro. “Autonomia per un altro mese”

Ognuno fa la sua parte. Anche la Protezione civile di Cesenatico è un tassello nella rete di assistenza della città. Solo l’altro giorno vi abbiamo raccontato dei pescatori di Cesenatico in aiuto a chi ha necessità. Oggi abbiamo seguito la Protezione Civile durante un servizio. Hanno portato la spesa a casa ad una over 65enne che per precauzione preferisce non uscire dalla propria abitazione. “Ogni giorno facciamo una media di 9 servizi – ha spiegato Maurizio Manzi della Protezione Civile – per accedere a questa opportunità è necessario chiamare i servizi sociali allo 0547 79324. Noi non facciamo servizio a chi è in quarantena e con questo ritmo possiamo sostenere un altro mese di attività di assistenza agli anziani”.