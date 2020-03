Covid-19 e Trenitalia: come fare con gli abbonamenti

Infatti il Gruppo ha attivato i rimborsi integrali per i biglietti, indipendentemente dalla tariffa, per quarantena; per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi; per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate. In questo caso la richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com. Per i treni regionali invece, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line.

E per gli abbonamenti? Al momento Trenitalia non ha definito – insieme alla Regione Emilia Romagna – norme straordinarie per il rimborso dell’abbonamento. Il Gruppo consiglia però di conservare il proprio abbonamento per avviare – nel momento in cui verranno definite norme straordinarie – il percorso di riconoscimento di indennità.