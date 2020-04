VIDEO – Cri: “Ogni giorno farmaci per 12 persone”

“È molto importante – Ha spiegato Robertino Pasolini il neo presidente – per i volontari del Comitato poter offrire la propria presenza alle persone che diversamente non saprebbero come muoversi. Senza contare l’importanza di poter dialogare per qualche minuto, in completa sicurezza, in particolar modo con i nostri anziani che accolgono con gioia e un sorriso il nostro arrivo”.

“Inoltre – continua il presidente – i nostri volontari effettuano la consegna della spesa al domicilio di tutti i nuclei familiari in quarantena nei casi in cui sia presente un caso di positività Covid collaborando con il Centro Operativo Comunale coordinato dal Sindaco di Cesenatico. I volontari sono tutti dotati di dispositivi di protezione individuale e quindi totalmente protetti, a salvaguardia dell’incolumità di tutti”.

Il Presidente ci tiene particolarmente a ringraziare tutti i volontari del Comitato per la disponibilità e la collaborazione dimostrata in questo periodo di grande difficoltà per tutti.

“Ringrazio – ha sottolineato – anche tutti coloro che hanno fatto richiesta per poter prestare la loro attività come “Volontari Temporanei”. Al momento viene impiegato personale sanitario debitamente formato da Cri. Tutti i nominativi di coloro che hanno contattato il Comitato di Cesenatico, sono stati inseriti in un elenco e verranno contattati appena verrà avviato un nuovo corso base per volontari. C’è sempre bisogno di volontari attivi formati che in momenti di emergenza come questi sono più che mai essenziali”.

La Croce Rossa di Cesenatico si raccomanda di seguire le info contenute in questo link per le donazioni di solidarietà alimentare.