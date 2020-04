ATTENZIONE – Sala lancia l’allarme truffatori

A lanciare l’allarme è Will Spinelli presidente del Comitato di zona di Sala. “Stanno girando delle persone che, con la scusa di dover consegnare delle mascherine donate dal comune, si introducono in casa. Avvisate quante più persone possibile di non aprire a nessuno sconosciuto”.

Il comune non distribuisce mascherine a domicilio quindi fate attenzione. Solo nei prossimi giorni saranno impegnati nella distribuzione gli uomini della protezione civile e secondo le indicazioni fornite a questo link. Si raccomanda di non aprire a nessuno e in caso di dubbi chiamate il 112. Queste persone si spostano probabilmente in auto quindi è possibile che siano anche in altre zone oltre a Sala.