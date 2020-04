Coronavirus: aumentano i casi a Cesenatico

Ancora quattro nuovi casi di positività al Coronavirus a Cesenatico. Si tratta di tre donne di 48, 43 e 51 anni e un uomo di 70 anni, tutti in isolamento domiciliare. A Cesenatico i casi Covid-19 totali sono 43: 32 persone in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale e aumentano a 3 i guariti.

A livello provinciale – a parte il picco che si è registrato ieri – oggi si registrano 52 nuovi casi: 608 persone in isolamento domiciliare e 180 ricoverate in ospedale. “Rispetto ad altre Province siamo partiti in ritardo e in questo momento ci troviamo a registrare più casi – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – L’Ausl mi ha assicurato che la situazione è sotto controllo perchè nella maggior parte dei casi si tratta di persone vicine a un familiare positivo”.

Il sindaco poi fa un appello ai cittadini di civiltà: “Quando usciamo dai supermercati non gettiamo a terra guanti e mascherine, cerchiamo un bidone o un sacchetto per poi buttarlo nei cassonetti”.