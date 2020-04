Coronavirus: aumentano i casi a Cesenatico e in provincia

Quattro nuovi casi di positività al Coronavirus a Cesenatico e i casi totali del territorio diventano 39. Dei quattro nuovi casi si tratta di una donna di 33 anni, una di 57, una di 23 e un uomo di 44 anni. Dei casi totali in città 31 si trovano in isolamento domestico, 7 ricoverati in ospedale e un guarito. Anche il dato provinciale peggiora nella giornata odierna: i casi aumentano di 95, in netto peggioramento rispetto ai giorni scorsi quando i casi positivi erano quotidianamente circa 38.

“Questi numeri confermano la bontà delle nuove decisioni del Governo di prolungare le restrizioni fino al 13 aprile – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – Bisogna mantenere alta l’attenzione e rimanere a casa. Noi più di altri, infatti avendo la stagione turistica alle porte dobbiamo ancora di più stare attenti, in questo modo ci troveremo pronti per ricominciare”.

Il primo cittadino spiega poi come ottenere i buoni spesa e le mascherine gratuite da parte del Comune. “Mi stanno arrivando notizie di persone che si presentano nelle abitazioni e con la scusa di consegnare mascherine entrano in casa. Attenzione: i nostri dipendenti e operatori pubblici che eseguiranno questo servizio, vi contatteranno telefonicamente comunicandovi l’appuntamento per la consegna e arriveranno con le auto del Comune o della Protezione Civile”.