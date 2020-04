Coronavirus: a Cesenatico i casi salgono a 48

Un nuovo caso di positività al Coronavirus a Cesenatico. Si tratta di una donna di 42 anni in isolamento domiciliare. Al momento i casi registrati in città sono 48 dei quali 36 in isolamento domiciliare, 9 ricoverati in ospedale e 3 persone guarite. “Nonostante il trend abbastanza positivo – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – Questo non ci deve fare abbassare la guardia, non molliamo la presa adesso rispetto alle misure di contenimento”.

Buoni spesa. Ad oggi – come Unione Rubicone Mare – sono arrivate più di mille richieste. “A breve daremo una data chiusura delle richieste, poi emetteremo i buoni a chi avrà diritto, buoni che saranno spendibili dai prossimi giorni”, spiega il sindaco Gozzoli nella diretta quotidiana.

Donazioni. Le donazioni arrivate sul conto corrente aperto dal Comune di Cesenatico per implementare il fondo statale di 157mila euro per erogare buoni spesa, sono arrivati oltre 6mila euro che verranno spesi per aiutare le famiglie in stato di difficoltà a causa del Coronavirus.