Occupazione suolo pubblico. Lega: “Serve un esonero”

Nella serata di martedì 7 aprile si è tenuto il consiglio comunale di Cesenatico in video conferenza. Con 16 voti favorevoli e 1 astenuto sono state approvate due distinte delibere urgenti che prorogano di 60 giorni le scadenze della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cosap) che dal 31 maggio è stata portata al 31 luglio. Stessa misura per la Tari (tassa rifiuti) la cui scadenza è stata posticipata al 31 luglio per la prima rata, dal 31 agosto al 30 settembre per la seconda, mentre la terza e ultima rata è rimasta fissa al 31 dicembre 2020.

Sul tema interviene il consigliere comunale della Lega, Giulia Zecchi: “In modo responsabile il mio voto è stato favorevole alla proposta di slittamento delle rate di Tasi e Cosap, ma ho chiesto al sindaco e all’amministrazione Gozzoli uno sforzo in più: esonerare e non solo rinviare la tassa dell’occupazione del suolo pubblico (Cosap) per tutte le attività (ambulanti, bar, ristoranti, chioschi) che in questi mesi non hanno potuto svolgere il proprio lavoro perché costretti alla chiusura per l’emergenza sanitaria Covid-19. Lo slittamento è solamente un rinviare il problema senza risolverlo – continua Giulia Zecchi – Questo è il momento in cui un’amministrazione deve tirare fuori il coraggio e la forza per andare incontro a quelli che sono i reali bisogni dei cittadini e delle attività”.