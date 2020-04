Ora il sup si fa anche in giardino

“Se mi fermano, vallo a spiegare che sto andando in ferramenta per farmi il sup da giardino!”. Ma una buona idea supera i confini dela burocrazia e della quarantena, nel rispetto delle regole. Tempo un giorno e l’idea di Emiliano Meneghello di Cesenatico ha trovato subito seguaci e copie fuori regione. Senza il rumore delle onde proprio non poteva stare; per un paio di giorni si è ingegnato, si è arrovellato il cervello per trovare un modo che coniugasse lo stare a casa e l’ebrezza del sup che scivola a pelo d’acqua. Il tutto a chilometri di distanza dall’agognata distesa blu. Poi l’eureka: una cima, un piedistallo da palestra, un sistema di carrucole, un peso da quattro chili. E il sup da giardino è fatto.