Le ultime dal fronte Coronavirus a Cesenatico

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus sul territorio comunale di Cesenatico, dove i contagiati rimangono 51: 36 in isolamento domiciliare, 10 ricoverati e 5 guariti. Nonostante questo, il paziente risultato positivo ieri (giovedì 16 aprile), un uomo di 82 anni, è stato trasferito in terapia intensiva, in quanto le sue condizioni si sono aggravate.

Anche il dato provinciale è tendenzialmente positivo. Infatti oggi (venerdì 17 aprile) si registrano 25 casi di positività al Covid-19, un dato in diminuzione rispetto alla media dei giorni scorsi. In provincia di Forlì-Cesena sono 900 i pazienti in isolamento domiciliare, 160 i ricoveri dei quali 20 in terapia intensiva.