5 Stelle: “In tempo di Covid le opposizioni non esistono più per il sindaco”

Insieme alla Lega anche il Movimento 5 Stelle lamenta un “mancato coinvolgimento delle opposizioni nelle decisioni dell’amministrazione comunale sul tema Coronavirus”.

“‘Questa mattina ho scritto una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte con la quale chiedo di creare urgentemente le condizioni per la ripartenza delle attività turistiche. Ma ho dimenticato di coinvolgere le opposizioni’. Ecco come potrebbe continuare la lettera scritta dal sindaco Matteo Gozzoli al premier Conte – intervengono i consiglieri comunali 5 Stelle, Jessica Amadio e Giuliano Fattori – Lettera sottoscritta anche dalle associazioni di categoria di Cesenatico, per rafforzare la voce di un’intera comunità che vive di turismo, che avrebbe avuto una voce ancora maggiore se a sottoscriverla fossero state anche le forze di opposizione”.

“All’ultimo consiglio comunale si era manifestata, dai consiglieri di opposizione, la richiesta di indire un consiglio apposito per far fronte alla situazione di Cesenatico, affrontando i problemi e avanzando proposte a seguito dell’emergenza Covid-19. Ma da tempo ormai l’opposizione consiliare non è considerata: basti pensare ai tempi biblici con cui si indicono i consigli comunali per evitare il confronto e dibattito. Oramai apprendiamo tutto quello che riguarda Cesenatico dalla stampa. Auguriamo a Cesenatico e a tutta la Romagna che il presidente Conte sia predisposto a un maggior ascolto rispetto a quello dimostrato dall’amministrazione comunale e possa offrire risposte importanti in tema di turismo per poter far ripartire alla grande Cesenatico”, concludono Giuliano Fattori e Jessica Amadio.