Lega: “Subito un consiglio comunale straordinario”

“Dal 7 aprile le forze d’opposizione di Cesenatico non hanno più avuto nessuna notizia da parte dell’amministrazione comunale, nonostante ci fossimo offerti di dare la nostra totale collaborazione e disponibilità per aiutare in questa situazione di emergenza Coronavirus”. Così Giulia Zecchi, capogruppo in consiglio comunale della Lega.

“Chiedo al sindaco Matteo Gozzoli di convocare il prima possibile un consiglio comunale per capire come si vorrà muovere questa amministrazione in merito alle richieste che arrivano dalle varie partite iva che, come ben saprà si stanno organizzando per manifestare in modo pacifico, perché non possono più attendere altro tempo – continua Giulia Zecchi – Abbiamo anche una categoria, di cui nessuno parla ma rappresenta il futuro del paese e sono i nostri figli. Ormai da più di due mesi sono in casa e ad oggi non sappiamo ancora quando la scuola riaprirà. Chiediamo che ci si occupi al più presto della questione centri estivi perché ci auguriamo tutti di tornare il prima possibile a lavorare ma i nostri figli con chi staranno?”.

Infine l’ultimo appello. “Il sindaco Gozzoli faccia sentire alla Regione la voce di Cesenatico che desidera solamente avere linee guida per poter tornare a lavorare con tutte le sicurezze che saranno necessarie”.

Sul mancato coinvolgimento delle opposizioni anche il Movimento 5 Stelle interviene.