Bonaccini replica alle polemiche: “Teatrino indecente”

“Chi cerca la polemica con me, sappia che ha sbagliato indirizzo”.

Fedele alla sua immagine di “Ivan Drago della politica”, Stefano Bonaccini, con una dura nota pubblicata a tarda notte sulla sua pagina facebook, ha risposto piccato alle polemiche scatenate dalla sua nuova ordinanza. Il Governatore non cita mai la questione “spiaggia chiusa” né tantomeno si rivolge alla sindaca di Riccione Renata Tosi, ma il bersaglio del post sembra scontato: “Non ho tempo da perdere – taglia corto Bonaccini – perché sono troppe le questioni serie di cui dobbiamo occuparci da mattina a notte, ininterrottamente. Per le nostre comunità, per chi deve essere guarito o tutelato, per chi teme di chiudere la propria azienda o perdere il proprio posto di lavoro”.

“Stiamo affrontando e cercando di arginare una pandemia che ci ha drammaticamente cambiato l’agenda delle priorità, individuali e collettive. Tutto può permettersi chi ha rilevanti responsabilità istituzionali – prosegue – tranne che alimentare un indecente teatrino fatto di insulti, accuse, slogan buoni soltanto a cercare un titolo di giornale, una apparizione in tv o il quarto d’ora di celebrità che poi viene travolto dallo stesso teatrino, che ha bisogno costantemente di nuove polemiche, attori e controfigure. Meno parole e più fatti. Perché le parole volano, i fatti rimangono. Ed è di tanti fatti – conclude Bonaccini – che avrà bisogno l’Emilia-Romagna per risollevarsi, come ha sempre fatto nel corso della sua storia, anche recente. So che posso contare su qualcosa che pochi altri hanno: la caparbietà, la volontà e la forza della gente di questa terra”.