Liquori rubati in camera, scatta la denuncia

Nella mattinata di domenica 3 maggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un 22enne rumeno domiciliato a Cesenatico in un residence del centro. Il giovane era già conosciuto alle forze dell’ordine.

Il 22enne sottoposto al controllo dei militari, che hanno anche perquisito la sua camera, è stato trovato in possesso di alcune bottiglie di liquore, risultate essere oggetto di furto avvenuto nella notte del 3 maggio, in danno ad un noto locale in viale Carducci, attualmente chiuso in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

I carabinieri, all’interno della stanza, hanno trovato altri cinque connazionali del 22enne, i quali hanno dichiarato di aver trascorso la notte nel residence per festeggiare un compleanno. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per la violazione delle norme al contrasto alla diffusione del Covid-19.