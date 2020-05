“Qui – si legge – si sta deliberatamente facendo crollare l’economia, con gravissime sofferenze per la popolazione, allo scopo di indebolire la società per imporle una forma più autoritaria e favorire, nel caso del nostro Paese, un asservimento dell’Italia da parte dell’Europa, attraverso meccanismi finanziari come il Mes. Stanno arrivando l’intelligenza Artificiale e le Nanotecnologie; una nuova valuta digitale (Cbdc) sta rivoluzionando finanza ed economia e farà scomparire tutto il denaro fisico; nel giro di pochi anni scomparirà anche il lavoro non specializzato, perché al posto di uomini e donne quei lavori li faranno le macchine intelligenti; molte persone vivranno solo di Ubi, completamente dipendenti dall’assistenza statale”.

“Il 5G, indispensabile al funzionamento di questa nuova società, è pericolosissimo per la nostra salute! Siamo stufi di bugie, ora basta, sappiamo tutto. Per mantenere i nostri diritti, oggi sospesi ed in serio pericolo per il futuro, noi cittadini abbiamo il dovere di essere vigili e partecipare attivamente e democraticamente alla vita della nostra società, affinché i Valori della Costituzione, nostro unico scudo, siano rispettati. L’attacco nei loro confronti, nei confronti dei nostri diritti più elementari, sta procedendo inesorabile: se non sapremo meritarli, prima di quanto si pensi dovremo rinunciarci”.