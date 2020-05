Fase 2: week end di negligenza a Cesenatico

Due nuovi casi di positività al Coronavirus a Cesenatico. Si tratta di una donna di 76 anni ricoverata in terapia intensiva e di un uomo di 45 anni in isolamento domiciliare. A Cesenatico si registrano un totale di 63 casi dei quali 40 guariti, 16 persone in isolamento domiciliare e 7 ricoveri.

Il sindaco nella diretta social sottolinea come “la maggioranza dei cittadini di Cesenatico ha capito che stiamo attraversando un periodo di convivenza con il virus e con gradualità e responsabilità dobbiamo vivere le prime aperture. Non dobbiamo quindi abbassare la guardia”.

Nel primo week end della Fase 2 si sono però verificati alcuni casi di negligenza: nelle aree verdi pubbliche sono state infatti tolte le bandelle che vietavano l’utilizzo di attrezzi ginnici e giochi per bambini. Inoltre ci sono stati assembramenti di persone senza mascherina. “Fuori da alcuni locali pubblici, che possono fare asporto, mi hanno segnato troppe persone fuori dalle attività – continua il sindaco Matteo Gozzoli – L’asporto si può fare, ma preso quello che abbiamo ordinato ci si deve allontanare”.

Infine le seconde case. L’ordinanza regionale permette la possibilità di raggiungere le seconde case per manutenzioni, la sera è però necessario fare rientro nella propria abitazione. Anche in questo caso a Cesenatico i negligenti sono stati diversi e in tante famiglie hanno infatti trascorso il week end nella seconda casa.