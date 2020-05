Tassa suolo pubblico, Lega all’attacco

Tassa sul suolo pubblico, dopo l’intervento della consigliera Lina Amormino, giunge anche un attacco della Lega dopo le scelte della giunta. “Con la delibera – si legge nella nota del Carroccio – firmata pochi giorni fa il Sindaco Gozzoli e la sua giunta hanno dato l’ennesimo schiaffo in faccia ai commercianti che più di ogni altro stanno subendo danni ingenti a causa di questa terribile situazione. La tassa di occupazione suolo pubblico temporanea riguarda soprattutto quelle attività stagionali come ristoranti e bar che ancora ad oggi non possono aprire i loro locali al pubblico avendo come unica colpa l’appartenenza ad un codice Ateco che questo governo ha deciso di penalizzare in maniera irrecuperabile”.

“Ora, tutti sappiamo che gli enti locali hanno poco potere al riguardo e che le casse comunali si troveranno in grande difficoltà ma un segnale di speranza verso i nostri commercianti sarebbe stato quello di dire che la tassa sull’occupazione suolo pubblico temporanea sarebbe stata eliminata come stanno facendo moltissimi comuni a noi vicini, invece di fare una delibera che lascia tutti gli utenti che ne dovranno usufruire con l’amaro in bocca e lascia ancor di più una sensazione di completo abbandono da parte di chi dovrebbe lottare al loro fianco”.

“L’economia di Cesenatico – conclude la Lega – vive di turismo e in attesa che lo Stato centrale inizi finalmente ad inviare aiuti concreti alle amministrazioni locali , queste devono adoperarsi in tutti i modi per proteggere le proprie partite iva. Chiedo al Sindaco uno sforzo maggiore in questo senso per evitare che la situazione precipiti ulteriormente”.