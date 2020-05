Ezio Bosso a Cesenatico. Il ricordo del sindaco

«Io li conosco. I domani che non arrivano mai. Conosco la stanza stretta. E la luce che manca da cercare dentro. Io li conosco i giorni che passano uguali. Fatti di sonno e dolore e sonno per dimenticare il dolore. Conosco la paura di quei domani lontani. Che sembra il binocolo non basti. Ma questi giorni sono quelli per ricordare. Le cose belle fatte. Le fortune vissute. I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci. Questi sono i giorni per ricordare. Per correggere e giocare. Si, giocare a immaginare domani. Perché il domani quello col sole vero arriva. E dovremo immaginarlo migliore. Per costruirlo. Perché domani non dovremo ricostruire. Ma costruire e costruendo sognare. Perché rinascere vuole dire costruire. Cominciamo…»

Ezio Bosso

E’ morto Ezio Bosso. Il pianista, compositore e direttore d’orchestra aveva 48 anni. «La musica è per tutti perché annulla la grammatica delle lingue e ne forma una valida per ognuno di noi». Parola di Ezio Bosso.

Per rendere omaggio a Ezio Bosso e ricordare la testimonianza di grande umanità e il contributo, unico, che il musicista appena scomparso ha regalato all’arte e alla cultura, il sindaco di Cesenatico lo ricorda così: “Ciao Ezio, ci mancherai e ci mancheranno le tue note. Ti ricordo con questo video girato a Cesenatico nel 2014”.

A questo link il ricordo di Thomas Cavuoto della falange romagnola alla Scala di Milano.