Le vele di Cesenatico tornano a gonfiarsi FOTO

E non è tutto. Ci sono infatti dei gioielli nascosti in alcuni cantieri navali della città. Sono stati affidati alle cure dei maestri d’ascia della città per tornare a risplendere e a solcare il mare. Abbiamo avuto la fortuna di notarli al cantiere Boschetti e al cantiere Marconi dove il Macallè si stava rifacendo il look. E alla storia di questa barca dedicheremo un articolo per raccontare che quello sotto gli occhi di tutti in realtà è una fetta di storia.