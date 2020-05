Movida. Il sindaco: “Sto valutando ordinanze più restrittive”

Il sindaco Matteo Gozzoli torna sul tema del weekend e della movida a Cesenatico. “Anche oggi non registriamo casi di positività al Coronavirus a Cesenatico, ma se guardiamo ai dati della Regione Emilia Romagna la situazione non è normale”, spiega il primo cittadino.

Il sindaco parte dal tema dei dati per fare una riflessione sul weekend appena trascorso. “Per chi non se ne fosse accorto ricordo che non era un ‘tana liberi tutti0. Molti cittadini lo hanno capito, altri per nulla – spiega Gozzoli – Ho visto assembramenti di persone senza mascherina fuori dai locali. Questo è contro il buonsenso: ognuno di noi deve essere responsabile, esistono delle regole e devono essere rispettate”.

“Controllare ogni singola attività e ogni singola piazza è impossibile – continua il sindaco – Le cose che sono successe in questo weekend vanno migliorate sia nei locali che nelle spiagge libere. Ho richiesto un approfondimento sul tema alla Prefettura perché non è pensabile poter gestire da soli questa emergenza. Mi sono confrontato con le associazioni di categoria e non nego che sto valutando di firmare ordinanze più restrittive per vietare assembramenti serali e nelle spiagge libere”.