The Week, cala il sipario sull’edizione 2020

The Week, a malincuore, non ci sarà questa estate. La notizia compare su instagram ufficiale dell’evento che da anni catapulta Cesenatico nel cuore dell’hip hop. Purtroppo anche questa rassegna così unica dice bye bye in tandem con Druidia, altro evento caratteristico. The Week doveva andare in scena dal 12 al 19 luglio, ma la scelta degli organizzatori è stata fatta mettendo al centro la sicurezza. “Ci abbiamo provato – si legge – fino alla fine, abbiamo tenuto duro sperando in una soluzione che mettesse noi come Organizzatori, Guest, Dj, Street Dancers e Pubblico nelle condizioni di vivere The Week 2020 nel miglior modo possibile. In questi mesi abbiamo previsto varie opzioni alternative di sviluppo ma la salute, la serenità ed il mood The Week sono l’essenza del successo del Festival e dell’esperienza “Cesenatico” di tanti ragazzi italiani e stranieri. A malincuore, abbiamo constatato non ci siano le basi per costruire un The Week in linea con la qualità che abbiamo sempre cercato”.

Così l’assessore Gaia Morara: “Con grande dispiacere, abbiamo appreso dagli organizzatori la decisione di annullare l’edizione 2020 di The Week, ma ci teniamo a sottolineare quanto comprendiamo a fondo le difficoltà organizzative ed economiche a cui quest’anno dobbiamo far fronte. La scelta di tutelare la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori è, comunque, la strada migliore da percorrere”.

“La tristezza – concludono gli organizzatori – l’abbiamo già metabolizzata nelle ultime settimane, da oggi parte l’organizzazione dell’Edizione 2021, Piazza Spose dei Marinai sarà la nostra ispirazione”.