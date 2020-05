Spiaggia, la notte è off limits

Aree polifunzionali Una ulteriore novità sono le cosiddette “aree polifunzionali” che locali, bar e ristoranti potranno utilizzare secondo disposizioni ben precise. Per favorire il maggior distanziamento tra i tavoli, in via del tutto eccezionale per l’anno 2020 e senza necessità di comunicarlo agli uffici competenti, i gestori e proprietari dei locali potranno collocare all’interno di queste polifunzionali già autorizzate tavoli, sedie e relativi sistemi di ombreggio.

Per quanto riguarda le spiagge libere, l’accesso è consentito nel rispetto dei Protocolli di sicurezza, delle norme in materia di contenimento del contagio e del distanziamento interpersonale.

Saranno effettuati controlli degli accessi da parte di personale autorizzato e in ogni spiaggia sarà affissa apposita cartellonistica plurilingue per informare i turisti sui corretti comportamenti da tenere per le misure anti Covid-19.

Sì al monouso Dal 1° luglio è stato stabilito che gli stabilimenti balneari e le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno distribuire unicamente, bicchieri, cannucce e sacchetti monouso (shoppers) biodegradabili e/o compostabili, dotando, se necessario e possibile, le proprie strutture di appositi contenitori per la raccolta differenziata degli stessi in numero adeguato alle dimensioni e caratteristiche della propria attività ed al bacino di utenza. Confermato inoltre il divieto di fumo in battigia.

L’ordinanza rumori 2020 ricalca quasi integralmente quella 2019 con in aggiunta i rimandi ai protocolli di sicurezza anti Covid-19.

“Ci rendiamo conto che quest’anno le regole da seguire sono tante – commenta il Sindaco Matteo Gozzoli – ma per fronteggiare questa emergenza e, allo stesso tempo per far ripartire il nostro motore economico dobbiamo impegnarci tutti per frequentare la spiaggia in maniera sicura e consapevole. Insieme ai nostri uffici e alle Cooperative degli stabilimenti balneari con il coinvolgimento delle associazioni di categoria abbiamo lavorato in sinergia per dare vita ad un’ordinanza che fosse rispondente alle esigenze dei bagnanti, ma che rispettasse i protocolli di sicurezza che la Regione ha pubblicato recentemente”