Addio a Tinin, i messaggi del mondo dell’arte e della politica

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che, da ieri sera, personalità istituzionali, artisti, associazioni culturali e semplici amici hanno dedicato alla memoria di Tinin Mantegazza, scomparso ieri sera nella “sua” Cesenatico per alcune complicanze provocate dal diabete.

“Caro Tinin, arrivederci – scrive il sindaco di Gambettola Letizia Bisacchi – nel nostro breve incontro ho fatto in tempo a raccontarti di un sogno: un bosco nel cuore del mio paese. Chissà se, prima di andartene, ti sei ricordato di scrivere questa storia…”.

Il primo cittadino di San Mauro Luciana Garbuglia ricorda l’artista ligure con una sua frase: “Sono nell’età in cui ho bisogno di vedere il mare. Non faccio mai bilanci, non ho tempo, devo inventare cose nuove. Inventavo, ho inventato, spero di continuare a inventare ancora”. E poi il ringraziamento farcito di gratitudine: “E’ stato un piacere ed un onore aver collaborato per Villa Torlonia, aperta per la prima volta, con il tuo aiuto geniale, per gli spettacoli. Ma soprattutto un piacere esserti vicina, per la tua ironia, e la tua tenerezza. Ti auguro, ovunque tu sia, di continuare ad inventare ancora. Un caro abbraccio”.

Anche l’Anpi di Forlì-Cesena ha rivolto questa mattina un caro saluto a Tinin così come il Museo della Marineria di Cesenatico che parla della perdita di un “amico dell’arte, della creatività, della cultura, dell’ironia, dell’intelligenza e della vita”.

Ai saluti si aggiunge anche il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo che aveva ospitato la sua ultima mostra espositiva: “L‘incontro con te – si legge in un post – ci ha arricchito smisuratamente, così come ci ha gratificato tanto sapere che il nostro lavoro di sintesi espositiva del tuo incredibile percorso creativo ti ha persino emozionato. Ma c’è una cosa in particolare che ci ha dato la misura della tua grandezza.. la tua battuta spiazzante, carica di ironia e intelligenza, che arrivava immancabilmente quando qualcosa o qualcuno stava per essere presso troppo sul serio. La tua leggerezza ti ha reso un gigante. Ti vogliamo bene”.