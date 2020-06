Rissa notturna, le reazioni. Amormino: “Guerriglia urbana”

“Negli ultimi anni – si legge in una nota – a Cesenatico si è fatta la chiara scelta politica di non investire nella sicurezza, attraverso il mancato potenziamento dell’Unità Anti-degrado, operativa a pieno regime (e con ottimi risultati) sino al 2018. Proprio sulla mancata sottoscrizione della convenzione inerente a quest’ultima, in questi anni ho portato all’attenzione di Sindaco e Unione interrogazioni e mozioni, le quali sono però rimaste senza alcuna risposta concreta”.

“Non possiamo più permetterci di fare finta di nulla ed è assolutamente prioritario implementare il prima possibile il pattugliamento notturno del nostro territorio investendo le necessarie risorse. Quanti altri episodi come quello odierno (sperando non più gravi…) si dovranno verificare prima che si prendano provvedimenti concreti? Per quanto mi riguarda, mi impegnerò a riportare l’argomento sui banchi delle istituzioni il prima possibile”.