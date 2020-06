Rissa e movida. Il sindaco: “Non possiamo permetterci serate di follia”

Il sindaco Matteo Gozzoli nelle diretta social di questo pomeriggio (lunedì 8 giugno) aggiorna sulla situazione sanitaria Covid-19. A Cesenatico non si registrano nuovi casi e anche dal territorio provinciale di Forlì-Cesena arrivano buone notizie: non si registrano infatti nè nuovi casi nè deceduti, in compenso ci sono 10 nuovi guariti.

Il primo cittadino passa poi al tema scuola: con la possibilità dei rimborsi dei servizi non usufruiti a causa del Covid-19 e la possibilità di incontro nelle aree verdi pubbliche per i gruppi classe.

A breve arriveranno le isole pedonali XL, “più spaziose per garantire il distanziamento sociale richiesto dall’emergenza sanitaria”.

Poi il sindaco Gozzoli passa al tema “caldo” del week end. “Sabato sera è accaduto un episodio molto brutto a Cesenatico: una rissa in piazza Andrea Costa dove ci sono stati due feriti. Mi auguro che gli autori vengano identificati. Non ci possiamo permettere che fatti come questi accadano ancora. Era il primo weekend di ripartenza della nostra stagione e non ci meritavamo quanto accaduto. La Polizia Municipale era impegnata su altre attività – continua il sindaco – Nei prossimi giorni ci sarà un potenziamento, abbiamo bisogno di più controlli sul territorio. Si tratta di episodi fuori legge, ma quest’anno ancora di più non ci possiamo permettere fatti di questi genere”.

Il sindaco – questa mattina – ha firmato l’ordinanza anti – assembramento e di divieto di asporto di bevande alcoliche e analcoliche. “Dobbiamo sforzarci di mantenere un clima di serenità per Cesenatico e per i nostri turisti – conclude il primo cittadino -. Invito alla responsabilità sia i ragazzi che le famiglie. Partiamo con questa ordinanza e continueremo con maggiori controlli del territorio”.