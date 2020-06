Ieri il varo-bis della mitica nave in legno “Uragano I”

La Motonave è entrata nel cantiere Boschetti ad ottobre per una imponente ristrutturazione fino al varo di ieri. È stata rinnovata completamente negli impianti, nella linea e negli arredamenti per presentarsi in Sardegna con un nuovo look. L’Uragano I è una barca in legno con una portata di 350 persone e due motori da 750 hp per una velocità di 20 nodi.