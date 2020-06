Sicurezza: il sindaco, le opposizioni, i gestori delle attività

Ad una settimana di distanza dalla rissa, primo test per il week end a Cesenatico. Il sindaco, che ha seguito in parte i controlli delle forze dell’ordine in prima persona, trae le prime somme. Non manca di lanciare una stoccata alle opposizione, mentre apre ai gestori di locali, bar e pub confermando la possibilità di rivedere l’ordinanza.

“Nella serata di ieri e di venerdì abbiamo potuto contare sui maggiori controlli garantiti da Carabinieri e Questura, con il supporto della Polizia Locale per monitorare le zone più frequentate del lungomare, dei giardini al mare e di piazza Andrea Costa. Nonostante il meteo incerto, erano numerose le presenze in bar, ristoranti, pub locali e, fin dalle prime ore della sera davvero tanti i giovani e giovanissimi presenti”.

“Per una parte della serata, insieme ad una pattuglia della Polizia Locale ho voluto vedere di persona la situazione. Nonostante le tensioni della settimana, devo dire che la maggioranza degli esercizi ha collaborato attivamente per evitare assembramenti e nel rispetto dell’ordinanza comunale. […] I fatti di sabato scorso hanno scosso la sensibilità di una comunità abituata alla tranquillità, sono episodi che non devono passare inosservati ma che non possono nemmeno essere strumentalizzati (si segnala una replica a questo link dai banchi dei 5 Stelle).

Cesenatico vive di turismo, ormai lo stiamo ripetendo da mesi in maniera continua, ricordiamocelo sempre però”.



“Chi specula su quell’episodio per dipingere una Cesenatico insicura e in mano a bande, non lo fa a danno del Sindaco e dell’amministrazione ma danneggia un paese intero che invece non vede l’ora che questa estate possa ripartire. Domani (lunedì, ndr) farò le valutazioni del caso e, come già dichiarato, sono pronto a rivedere l’ordinanza una volta fatto il punto di questo fine settimana”.