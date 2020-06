Coronavirus: continuano le buone notizie da Cesenatico e dalla provincia

Buone notizie sul fronte dell’emergenza sanitaria. Nessun nuovo caso di Coronavirus nè a Cesenatico nè nella provincia di Forlì-Cesena. “I dati si stanno attestando su un trend positivo e questo ci fa ben sperare per la nostra stagione turistica – spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli nella diretta social – Ora la nostra attenzione deve interessare le nostre attività”.

Il bollettino in Emilia Romagna. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 28.084 casi di positività, 11 in più rispetto a ieri, di cui 9 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Le nuove guarigioni sono 145, per un totale di 22.377, mentre le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.299, -132 rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e due donne: 1 decesso si è avuto nella provincia di Piacenza, 1 in quella di Ferrara e 1 in quella di Rimini. I nuovi casi di positività sul territorio: 4.523 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3.609 a Parma (+3), 4.971 a Reggio Emilia (+ 1), 3.933 a Modena (+1), 4.705 a Bologna (+5); 402 a Imola (nessun nuovo caso); 1.007 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.934 (+1), di cui 1.036 a Ravenna (+1), 948 a Forlì (nessun nuovo caso), 782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.168 a Rimini (nessun nuovo caso).

Da oggi (lunedì 15 giugno) parte la Fase 3. Continuano a non essere ammessi il gioco delle carte, giochi da tavolo, giochi di ruolo e biliardino, così come la disponibilità dei giornali da parte della clientela nei bar. Il prossimo 19 giugno sono previste nuove aperture, tra le quali le discoteche.

Ordinanza comunale. “Ho fatto il punto con la Polizia Municipale sul week end appena passato – spiega il primo cittadino – In larga parte aiuto e collaborazione, per questo motivo ho modificato l’ordinanza che avevo firmato nei giorni scorsi”. Il nuovo provvedimento vieta la vendita di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, solo ed esclusivamente in contenitori di vetro, dalle 22 alle 7. L’area interessata dall’ordinanza è quella nel tratto compreso tra la ferrovia e il mare e da via Zara a via Cavour ed è in vigore da questa sera fino alle ore 7 di lunedì 6 luglio.

Centri estivi. “Stiamo lavorando per la riapertura dei centri estivi – spiega il sindaco – In settimana ci saranno le novità operative su questo tema”.